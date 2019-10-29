В Минобразования и науки не поддерживают предложенную партией "Голос" поправку к законопроекту "О среднем образовании" о введении 40-часовой рабочей недели для учителей. Об этом сообщается на сайте МОН.

"Сегодня под Верховной Радой планируется акция протеста работников образования. Причина - правка партии "Голос" в законопроект "О среднем образовании", которая предусматривает введение 40-часовой рабочей недели для педагогов. Я бы хотела обратиться к нашим педагогам и заверить, что министерство категорически не будет поддерживать таких новаций. Очевидно, что пока эта правка плохо проработана и не дает ответов на вопросы, как будут защищены учителя за функционирование такой системы, как эти часы будут учитываться и прочее. Наша цель, чтобы новый закон "О среднем образовании" создал больше возможностей и инструментов для успешной работы учителей, а не дополнительно зарегулировал их труд", - сказала министр образования Анна Новосад.

Также она добавила, что система оплаты труда педагогов нуждается в реформировании. Новосад назвала ненормальным то, что в зарплате учителей надбавки превышают должностной оклад. В свою очередь это делает учителей уязвивыми для злоупотреблений со стороны местных властей и администрации школы. МОН считает целесообразным внести отдельные надбавки к зарплате учителей в должностной оклад.

"Мы выступаем за то, чтобы количество надбавок было уменьшено, но только за счет их внесения в должностной оклад, от которого будет рассчитываться весь дальнейший рост заработной платы. Например, надбавка за престижность, по нашему мнению, должна стать частью должностного оклада учителя. Также МОН последовательно придерживается позиции, что правительство и Верховная Рада должны выполнить норму Заключительных положений закона "Об образовании" и до 2023 года обеспечить минимальный должностной оклад педагогического работника на уровне 4-х прожиточных минимумов", - пояснила министр.

Уточняется, что на следующей неделе, с 4 по 10 ноября, на базе Комитета Верховной Рады по вопросам науки, образования и инноваций народные депутаты совместно с МОН планируют проработать формулировки ст. 24 законопроекта об оплате труда учителей. В рамках этих встреч будут обработаны все правки, включая представленные партией "Голос", сообщили в министерстве.

Ранее "Страна" писала о том, что под Житомиром учителя перекрыли трассу с требованием выплатить им зарплату.

Также мы сообщали, что в Польше учителей предложили сажать в тюрьму за "секспросвет" в школах.