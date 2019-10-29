29 октября в 12:00 в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс разведения сил и средств. Об этом сообщает на Facebook пресс-центр ООС.

Как отмечают в штабе ООС, разведение стало возможным благодаря соблюдению режима тишины в течение последней недели.

"Представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ было подтверждено начало разведения сил и средств. Украинской стороной будут приняты все необходимые меры, и отвод сил и средств не ослабит оборонительные возможности украинских подразделений на определенном участке, а власть ни в коем случае не оставит местное население без внимания, поскольку все мероприятия проводятся с одной целью: безопасность на указанных участках разведения, сохранение жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих", - говорится в посте на Facebook.

Скриншот: Facebook/ pressjfo.news

Также в пресс-центре напомнили об обстреле накануне, но уточнили, что он был не в зоне разведения сил и средств.

"Страна" ведет текстовую трансляцию с места разведения сил в Золотом.

Мы писали, что националисты пока не покидают Золотое, где проходит разведение войск.