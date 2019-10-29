Андрей Портнов планирует открыть юридический офис в Станице Луганской, чтобы там специалисты предоставляли людям бесплатную помощь по сопровождению в судах и органах власти. Об этом он написал в Telegram-канале.

Портнов отметил, что в этом месяце его персональный доход от юридической деятельности, с которого в украинский бюджет перечислены налоги, составил 2,6 миллиона гривен. В прошлом месяце - 1,98 миллиона гривен. В позапрошлом - 2,02 млн.

"С этого месяца часть доходов будет использована на создание и содержание юридического офиса в Станице Луганской, где юристы будут предоставлять людям бесплатную помощь по оформлению и сопровождению в судах и органах власти пенсионных, регистрационных, пропускных и других проблем. В течении месяца планируем найти в Станице удобный офис, юристов, сложить систему управления этим процессом и систематизировать проблемы, которые нужно вынести на государственный уровень", - написал Портнов.

Скриншот: t.me/PortnovUA

Напомним, в октябре суд подтвердил возмещение Портнову $300 тысяч от ГПУ, МИД и посольства Украины в Канаде.

Также мы писали, что в деле о покупке телеканала "Прямой" Портнов обнаружил новые офшорные компании у партнера Порошенко.