Стало известно, когда в ноябре 2019 ожидаются магнитные бури. Эту информацию опубликовала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Магнитные бури в ноябре 2019. График

Как следует из графика, до 19 ноября включительно беспокоиться не стоит. Геомагнитная активность начнется 20 ноября (среда) и завершится только 24 ноября (воскресенье).

Самые мощные магнитные бури в ноябре будут наблюдаться 21 ноября (четверг) и 22 ноября (пятница).

Расписание магнитных бурь на ноябрь 2019

Чем опасна магнитная буря

Магнитные бури - это возмущение магнитного поля Земли. То есть когда потоки солнечного ветра достигают нашей планеты.

Большинство граждан не чувствует их. Однако многие ощущают. Это касается метеозависимых людей.

В частности, магнитные бури могут плохо влиять на здоровье человека. Именно в дни магнитных бурь врачи скорой помощи и поликлиник отмечают рост жалоб от людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Другие, говорят медики, могут также чувствовать повышения давления, головную боль, уменьшение работоспособности, появление тревожности, а также обострения хронических заболеваний, в том числе и разных типов аллергии.

Как защититься о магнитной бури

Для того, чтобы сократить влияние магнитных бурь на организм, врачи советуют побольше спать (не менее 7-8 часов). Для тех, кто занимаемся спортом, рекомендовано сократить нагрузки.

Отдельные советы в период магнитных бурь медики дают гипертоникам. Им советуют пить побольше воды и употреблять меньше соли (дело в том, что соль задерживает жидкость и может привести к повышению давления).

Что касается гипотоников, для увеличения давления врачи советуют им принимать настойку элеутерококка или лимонника, которые тонизируют организм.

Для всех остальных в период магнитных бурь не будет лишним чай с ромашкой и мятой.