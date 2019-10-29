Оппозиционная Лейбористская партия поддержит предложение представителя Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона о досрочных парламентских выборах. Их предложили провести в декабре. Об этом объявил лидер лейбористов Джереми Корбин, передает BBC.

Он напомнил, что лейбористы и раньше заявляли о готовности поддержать досрочные выборы, но только при условии, что выход из Евросоюза без оформленной сделки будет невозможен. После данного Брюсселем согласия на отсрочку выхода из ЕС до конца января 2020 года, это условие лейбористов было выполнено.

Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы в парламент 12 декабря.

Как сообщала "Страна", лидеры стран Евросоюза согласились на просьбу Британии о переносе крайнего срока для выхода из ЕС с 31 октября на 31 января 2020.

Напомним, что 4 сентября, депутаты парламента Великобритании сделали первый шаг для блокирования выхода страны из ЕС без соглашения. До того британская королева Елизавета II одобрила приостановку работы британского парламента ради выхода из ЕС.