Тактические учения с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов Бук М1, С-300ПТ проведут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом. Об этом сообщил во вторник пресс-центр командования воздушных сил ВС Украины в Facebook.

"С 31 октября по 4 ноября 2019 года на государственном испытательном полигоне вооруженных сил Украины "Ягорлык" пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ, контрольные летные испытания ракет к зенитным ракетным комплексам С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 и определяющие ведомственные испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1", - говорится в сообщении.



Как отмечается, стрельбы пройдут в акватории Черного моря у побережья Херсонской области. По данным пресс-центра, все пользователи предупреждены о закрытии воздушного и морского пространства в районе проведения боевых стрельб.

Боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов и другого вооружения на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проводятся с 2016 года. Единственный полигон "Чауда", который использовала Украины для этих целей, остался в Крыму.

Фото: facebook.com/kpszsu

Напомним, что Украина закрыла часть Черного моря из-за ракетных стрельб на полигоне Алибей.

Также "Страна" разбиралась, что стало понятно после пресс-конференции украинских моряков, захваченных под Керчью.