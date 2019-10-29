Бывшая депутат Верховно Рады от "Народного фронта" Татьяна Черновол призналась, что у нее было желание стать президентом. Об этом она рассказала на телеканале "Эспрессо" в программе "Досье с Сергеем Руденко".

Ведущий спросил Черновол, кем она себя видит в будущем: журналисткой, революционером, политиком или творцом истории. На это экс-нардеп сказала, что планирует быть государственным деятелем, а к журналистике возвращаться не планирует.

Смотрите ролик с 6:30 мин. Видео: YouTube/ Espreso.TV

На вопрос, хотела бы Татьяна быть президентом, она ответила, что сейчас нет, а вот раньше у нее были такие амбиции.

"Нет. Однажды только мне пришло такое в голову. Я плыла на пароме в Грузию, это был 2015 год, и увидела тогда уже оккупированный Крым... Тогда возникла мысль: я же должна стать президентом Украины, чтобы вернуть Крым. Это единственный раз. Ради каких-то собственных амбиций - нет", - сказала Черновол.

Ранее "Страна" рассказывала, как во время суда над Пашинским Черновол напала на журналиста.

Также мы писали, что ГБР отказалось расследовать действия Богдана и Портнова по заявлению Черновол.