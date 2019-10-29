До старта Мундиаля-2022 в Катаре остается чуть больше двух лет, и УЕФА в специальном приложении Регламента Лиги наций сезона-2020/2021 опубликовал формат отборочного турнира на ЧМ-2022 для европейской зоны.

Отборочный турнир, в котором будут разыгрываться 13 путевок от Европы, стартует в марте 2021 года, и завершится матчами плей-офф в марте 2022 года, как передает пресс-служба УАФ.

Фото: uefa.com

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европейская зона, групповой раунд

Все 55 сборных, представляющих ассоциации УЕФА, сыграют в двухкруговом турнире в 10-ти группах (пять - по шесть команд и пять - по пять). Предусмотрено 10 окон с марта по ноябрь 2021 года.

10 победителей групп выходят напрямую на ЧМ-2022. Вторые команды продолжат борьбу на следующем этапе.

Раунд плей-офф

10 вторых команд отборочных групп и две лучшие сборные Лиги наций-2020/2021 (среди тех, кто не попадет в первые двойки в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года в плей-офф, который будет состоять из двух этапов.

12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шесть, а затем в финальных играх - три сильнейшие сборные, которые и получат три путевки в Катар, которые остались. Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022.

Добавим, что формат УЕФА еще должны утвердить в ФИФА. Напомним еще раз, что Европа может делегировать на ЧМ-2022 только 13 команд.

Фото: uefa.com

Ранее "Страна" сообщала, что Арсен Венгер пообещал вернуться в большой футбол и подготовить сборную к ЧМ-2022.