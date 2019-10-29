Под Киевом воры проникли на дачу главы Верховного суда и украли из сейфа $40 тысяч
В Киевской области воры обокрали дачу мужа главы Верховного Суда Валентины Данишевской. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает УНН.
Преступление было совершено в период между 24 и 28 октября. Воры пробрались в частный дом в селе Любимовка и забрали из сейфа деньги на общую сумму более 40 тысяч долларов. Хозяев на момент кражи на даче не было.
По предварительной информации, злоумышленники проникли в дом через окно. Полиция начала досудебное расследование инцидента по статье "кража".
Напомним, в конце июля в Киеве домушник обокрал квартиру судьи Верховного суда.
Также мы писали, что в мае в Одессе обокрали квартиру судьи.
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