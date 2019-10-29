В Киевской области воры обокрали дачу мужа главы Верховного Суда Валентины Данишевской. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает УНН.

Преступление было совершено в период между 24 и 28 октября. Воры пробрались в частный дом в селе Любимовка и забрали из сейфа деньги на общую сумму более 40 тысяч долларов. Хозяев на момент кражи на даче не было.



По предварительной информации, злоумышленники проникли в дом через окно. Полиция начала досудебное расследование инцидента по статье "кража".

Напомним, в конце июля в Киеве домушник обокрал квартиру судьи Верховного суда.

Также мы писали, что в мае в Одессе обокрали квартиру судьи.