Во вторник, 29 октября, на Донбассе началось долгожданное разведение сил. Корреспондент "Страны" с места событий сообщил, что начался отвод основных сил подразделений с передовой линии окопов.

При этом на опорных пунктах продолжают находится вооруженные группы, находящиеся в арьергарде (войска прикрытия - Ред.) и страхующие развод войск.

"Все это происходит за чертой города. В самом Золотом еще накануне подтянуто несколько подразделений полицейского спецназа - для профилактики провокаций. Националисты продолжают оставаться в Золотом, но их нет на линии укреплений-окопов. Они пока не проявляют каких-то активных действий, но стоят группами поблизости от блок-постов. С виду - невооружены - их проверили еще вчера полицейские", - сообщает наш корреспондент.

Как сообщала "Страна", представители "ЛНР" подтвердили свою готовность к разведение сил в районе Золотого. Обе стороны уже запустили сигнальные ракеты, подтверждающие готовность к отводу войск.

Мы ведем обновляемый репортаж о происходящем на линии разграничения в ООС.