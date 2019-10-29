Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил сомнение в том, что Украина сможет достичь с Россией мира путем переговоров. Как сообщает пресс-служба МВД, об этом глава ведомства сказал 29 октября, комментируя ситуацию с добровольцами-ветеранами в Золотом.

Как считает Аваков, Украина должна выиграть войну.

"По моему мнению, мы не должны выиграть автоматную перестрелку в Золотом, мы должны выиграть стратегически войну. Разведение - это процедура, которая проводится с 2016 года. К сожалению, вряд ли Украина сможет достичь путем переговоров хорошего мира с россиянами, я в это не верю", - сказал министр.

Однако затем он добавил, что если существует путь, который можно пройти и убедиться в обратном, то это стоит сделать, не переходя "красные линии".

Ранее "Страна" приводила слова Авакова по поводу националистов из Золотого. По убеждению министра, они ничего не нарушают.

Также мы сообщали, что вчера Аваков приехал в Мариуполь, чтобы выразить поддержку "Азову", который в США собираются приравнять к террористам.