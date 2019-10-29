В "Оппозиционной платформе - За жизнь" заявили, что для депутатов, которые голосуют за своих коллег (кнопкодавов), штрафных мер недостаточно. Они предлагает за первое нарушение - штрафовать, а второе уже классифицировать как уголовное правонарушение, а не административное.

Об этом рассказал народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин в кулуарах Верховной Рады.

"Мы считаем, что народные депутаты, естественно всех фракций, но в первую очередь это касается большинства, должны понимать, что если они будут голосовать за своего коллегу, какими бы высокими мотивами, это не объяснили, должны нести наказание. Все кнопкодавы всех времен, "теж дуже хотіли, щоб законопроект був прийнятий", они ж не просто от нечего делать кнопки нажимали. Поэтому мы считаем, что должна быть максимально суровая ответственность за это, и тогда это вернет доверие к парламенту", - подчеркнул народный депутат Украины Олег Волошин.

Кроме этого Волошин выступил за увеличение размеров штрафов и отметил необходимость введения уголовной ответственности за повторное нарушение.

"Оппозиционная платформа –За жизнь" считает, что мы не только должны, как парламент, ввести штрафные санкции, мы должны, в случае рецидива, таких людей осуждать на 2 года условно. Мы считаем, что это действительно полноценное преступление", - отметил он.

Видео: youtube.com/112 Украина

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде приняли законопроект № 2148, предусматривающий введение штрафов за такое неперсональное голосование (кнопкодавство).

Мы выяснили, куда делась первая зарплата народных депутатов, обвиненных в неперсональном голосовании.