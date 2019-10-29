Если бы выборы мэра Киева проходили бы в середине октября, то большинство жителей столицы отдали бы свой голос за Виталия Кличко. Об этом свидетельствует результаты соцопроса, обнародованные Киевским международным институтом социологии.

На протяжении с 11 по 22 октября социологи опросили 803 респондента старше 18 лет, проживающих в Киеве. Оказалось, что из всех жителей города 27,1% проголосовали бы за Виталия Кличко.

13,3% респондентов отдали бы голос за нардепа от "Слуги народа" и экс-гендиректора "1+1 Медиа" Александра Ткаченко, 9,3% - за телеведущего Андрея Пальчевского, 6,4% - за Александра Попова, 6% - за Николая Томенко. Еще 4,2% киевлян проголосовали бы за Борислава Березу, 3,5% - за Андрея Ильенко, 2,4% - за Владимира Бондаренко, 0,9% - за Сергея Гусовского.

Еще 1,1% опрошенных отметили, что проголосовали бы за другого кандидата. 2% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень, 3,9% - решили не участвовать в голосовании, 18,6% - не определились, за кого голосовать, 1,4% - отказались отвечать на вопросы.

Скриншот: kiis.com.ua

Среди тех, кто определился со своим выбором, 36,6% проголосовали бы за Виталия Кличко, 18% – за Александра Ткаченко и 12,6% – за телеведущего Андрея Пальчевского. Еще 8,6% отдали бы свой голос за Александра Попова, который возглавлял Киевскую администрацию в 2010-2013 годах, 8,1% – за экс-нардепа Николая Томенко и 5,7% – за экс-нардепа Борислава Березу.

4,7% киевлян хотели бы видеть мэром экс-нардепа Андрея Ильенко, 3,2% – депутата Киевсовета, в марте-июне 2014 года главу КГГА, Владимира Бондаренко и 1,2% – депутата Киевсовета, ресторатора Сергея Гусовского. Еще 1,5% опрошенных поддержали бы на выборах других кандидатов.

Скриншот: kiis.com.ua

Напомним, кандидат на должность главы КГГА Ткаченко считает, что выборы мэра Киева пройдут ближе к весне.

Также мы писали, что Андрей Пальчевский прокомментировал свое участие в выборах мэра Киева.