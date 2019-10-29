Представители так называемой "Луганской народной республики" (ЛНР) заявили о готовности начать разведение сил в районе населенного пункта Золотое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

В ведомстве непризнанной "республики" заявили, что, в "ЛНР" "всегда готовы к разведению", но для полноценной реализации этого процесса требуется выполнение одного условия.

"Главное - это зеркальные действия со стороны Украины", - пояснили в Народной милиции.

Как передают корреспонденты из Донбасса, обе стороны уже запустили сигнальные ракеты, подтверждающие готовность сторон к разведению. А в Telegram появились кадры из Золотого, на которых представители сторон ожидают начала разведения.

"Страна" ведет текстовую трансляцию из Золотого, где начался процесс разведения.

Мы также приводили слова главы МИД Вадима Пристайко о том, что на следующей неделе вероятно разведение сил и в Петровском.