Парламентская фракция "Слуга народа" во время заседания Рады во вторник, 29 октября, вышла к трибуне, чтобы выразить возмущение высказваниями нардепа от Европейской солидарности Софии Федыны, в котором она намекнула, что президент Владимир Зеленский не бессмертен.

Нардеп от пропрезидентской политсилы Никита Потураев призвал Раду вместе разобраться, содержатся ли в высказывании Софии Федыны признаки госизмены.

"Мы не знаем пока, мы не решили, возможно, что это свободная мысль и свобода слова, когда публично звучат призывы к мятежу к добровольцам, к ветеранам, к бойцам действующей армии во время боевых действий, призывы к уничтожению верховного главнокомандующего и главы государства. Может, это действительно право на свою позицию и право на ее высказывание, а возможно, это государственная измена. Итак, мы считаем, что мы должны вместе разобраться с этим. Мы все вместе, ВР, которая представляет все общество, какие бы ни были мысли в каждой его части, вместе с правоохранительными органами, вместе со всем обществом мы должны дать оценки таким призывам", - заявил Потураев.

Он подчеркнул, что вчера фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за обращение к правоохранительным органам - "для решения совместно того, приемлемы ли призывы к убийству, желание смерти любому гражданину Украины, даже несмотря на то, идет ли речь о президенте, или это просто о рядовом гражданине".

После этого депутат от Евросолидарности Яна Зинкевич выступила со встречным обвинением, заявив, что госизменой можно назвать участие "слуги народа" Евгения Шевченко в российском пропагандистском телешоу.

"Наша партия выражает возмущение участием народного депутата от партии большинства в пропагандистских шоу. Евгений Шевченко показал себя предателем и коллаборационистом... Он наговорил не только на извинения. В начале эфира он заявил, что будет говорить от имени украинской власти и предложил встретиться напрямую с руководителем террористов. Это государственная измена", - заявила Зинкевич.

По ее словам, СБУ должна взять Шевченко под стражу СБУ, а перед этим в Верховной Раде необходимо снять с него депутатскую неприкосновенность.

"Эмоциональное выступление Софии Федыны – это словесная реакция ветеранов, и она выразила то, что звучит в мыслях миллионов, и она имеет право на это мнение", - сказала Зинкевич.

В ответ нардеп Шевченко отметил, что СБУ должна оценивать не его слова, а слова Федыны.

"Политику ненависти, раздоров следует прекратить. То, что делают ваши коллеги по фракции, призывая к убийству президента, - это недопустимо, и СБУ должна дать оценку действиям именно ваших депутатов, а наша миссия - это пропаганда мира и стабильности в стране", - сказал Шевченко.

Ранее "Страна" писала о том, что депутат "Слуги народа" написал заявление о преступлении Федыной из-за угроз Зеленскому. Также мы сообщали, что Дубинский призвал открыть на нее дело.