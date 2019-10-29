Украинские болельщики не смогут поддержать на стадионе в Белграде свою сборную в заключительном матче отборочного турнира на Евро-2020 против Сербии (этот матч, напомним, ничего не значит для нашей команды, которая вышла на Евро-2020 с 1 места в группе В - Ред.).

Итак, решено, что билеты по квоте Украинской ассоциации футбола (УАФ) на матч Сербия - Украина, который состоится 17 ноября, реализовываться не будут. Такое решение было принято по договоренности с Футбольным союзом Сербии из соображений безопасности и во избежание конфликтных ситуаций между болельщиками двух стран, передает пресс-служба УАФ.

Напомним, что ранее в соответствии с этими договоренностями Футбольный союз Сербии отказался от своей квоты билетов на матч Украина - Сербия, который состоялся 7 июня во Львове без сербских болельщиков.

При этом УАФ начала реализацию билетов на товарищеский матч Украина - Эстония. Завершающий домашний поединок в этом году украинская сборная проведет 14 ноября в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Начало игры - в 19.00.