Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что налоговая реформа в Украине начнет действовать с 2021 года. Об этом глава государства заявил в ходе инвестиционного форума "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе во вторник, 29 октября.

"Мы проведем серьезную налоговую реформу (налоговую – Ред.), которая начнет действовать в 2021 году", – сказал он.

Мы разбирались, как в Зе-команде хотят переписать Трудовой кодекс. В Верховной Раде уже предприняли первые шаги по "упрощению" трудовых отношений.

Как сообщала "Страна", 1 октября президент Украины Владимир Зеленский провел совместное совещание с экономическим блоком правительства и руководством НБУ. В целом, круг обсуждаемых вопросов касался четырех ключевых направлений.

Напомним, что в Верховной Раде приняли в целом законопроекты №1057 и №1072, которые с 1 января 2021 вводят новую объединенную отчетность по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) и налогу на доходы физлиц (НДФЛ).