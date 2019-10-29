Во вторник, 29 октября, президент Украины Владимир Зеленский проехал по отремонтированному участку национальной трассы Н-08 Борисполь-Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский проехал 130 километров по Донецкой и Запорожской областям за рулем автомобиля. Ремонт данного участка продолжался 2,5 месяца.

"Мы благодарны каждому: и нашему правительству, и всем рабочим, которые уложились в установленные сроки. Меньше чем за три месяца построено около 130 километров. 70 километров этой дороги строили три года, а сейчас за три месяца построили 130 километров очень важной трассы", - сказал Владимир Зеленский.

Трасса Н-08 проходит через семь областей и соединяет Борисполь, Кременчуг, Днепр, Запорожье и Мариуполь. Общая протяженность трассы составляет 644,4 км. Она обеспечивает связь порта в Мариуполе с юго-восточной частью страны, а также является одним из основных направлений движения к зоне проведения операции Объединенных сил.

Фото: president.gov.ua

Напомним, в Мариуполе вывесили баннер "Я же не лох, я президент этой страны!" возле шатра, где выступает Зеленский.

Также мы публиковали выступление Зеленского на инвестфоруме в Мариуполе.