Креативное пространство "Часопис" для организации встреч и досуга, расположенное в центре Киева, отказало националистам в проведении 2 ноября лекции "Академия уличного протеста". Об этом написал с Facebook бывший руководитель "Гражданского корпуса Азов" в столице, экс-руководитель партии "Национальный корпус" в Киеве Сергей Филимонов.

По словам Филимонова, подобный отказ - первый на его памяти со времен Майдана.

"...Пространство "Часопис", где должна была состояться наша лекция, отказалось давать нам помещения. Поэтому нам необходимы ваши советы и помощь. На нашей памяти это первый случай после Майдана, когда бизнес боится проводить лекции о развитии гражданского общества", - написал участник Майдана и бывший доброволец "Азова".

Фото и скриншот: Facebook/ FilimonovSerhii

Филимонов заверил, что с пониманием относится к позиции "Часописа" и не желает социально-ориентированному бизнесу проблем в связи с лекцией. Отказ владельцев креативного пространства он объясняет влиянием государства на бизнес.

По поводу этого события высказалась журналистка "страны" Олеся Медведева.

"Нацикам и маргиналам отказали в предоставлении помещения для проведения "лекций". Отлично, уважение "Часопису", - написала Олеся в соцсети.

Скриншот: Facebook/ olesia.medvedieva

Ранее "Страна" подробно рассказывала, кто такой Сергей Филимонов, которого называют "сыном Перуна".

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