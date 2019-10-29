Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду на встречу лидеров "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции, России) в ноябре. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что Украина дожмет вопрос о проведении форума (Нормандского формата - Ред.) в том формате, в каком мы хотим. И мы надеемся, что это будет в следующем месяце. Она (встреча - Ред.) уже несколько раз переносилась по техническим причинам, но вы видите насколько сложно… Мы делаем все для того, чтобы встреча прошла", - сказал министр журналистам в Мариуполе во вторник, 29 октября.

Министр иностранных дел Украины также уточнил, что была предварительная дата проведения встречи лидеров Нормандского формата, но не все на нее согласились. "По "нормандии" (встрече лидеров в "нормандском формате" - Ред.) - есть предварительная дата, которую я не хочу сейчас говорить, так как не все стороны на нее согласились. Мы не хотим сейчас сорвать этот тонкий и очень чувствительный процесс. Я надеюсь, что она будет до конца следующего месяца", - подчеркнул он.

На вопрос, есть ли между ним и помощником президента Украины Андреем Ермаком конфликт, Пристайко ответил отрицательно.

"Нормандский формат будет, но я бы не ставил вопрос: нормандский формат или санкции. Мы говорим немного о другом: если нам не удастся достичь успеха на Минском треке, нам надо возвращаться к идее к миссии по поддержанию мира. То есть нужна будет третья сила, которая поможет ввести мир ", - сказал Вадим Пристайко.

Как сообщала "Страна", если начавшееся 29 октября разведение сил в Золотом (Луганская область) увенчается успехом, то в течение 7-10 дней оно будет осуществлено и в районе Петровского (Донецкая область).

По словам командующего ООС, после Петровского и Золотого разведение пройдет по территории 30 населенных пунктов Донбасса.

Напомним, что подготовка ко встрече "Нормандского формата" остановилась после срыва националистами в начале октября разведения сил в Петровском и Золотом.