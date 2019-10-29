Во вторник, 29 октября, в Мариуполе у шатра, где будет проходить инвестиционный форум, активисты устроили акцию протеста против политики президента Владимира Зеленского касаемо разведения сил на Донбассе. Об этом пишет 0629.com.ua.

Люди растянули два зеленых банера, на которых написано: "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!" и "После отвода грады долетят сюда!"

Кроме того, на проспекте Мира звучит песня со словами "Мне 42-й год, я же не лох, я президент ...." Среди протестующих замечен лидер мариупольской ячейки Национального корпуса Антон Требухов.

Видео: YouTube/ aqua minerale

Фото: 0629.com.ua

Напомним, 26 октября Владимир Зеленский на повышенных тонах пообщался с националистами в Золотом, которые с оружием выступают против разведения сил на Донбассе. Он заявил им: "Я - президент этой страны, я не лох".

Также мы писали, что 29 октября началось разведение сил в Золотом, где Зеленский поскандалил с националистами.