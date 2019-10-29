Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2148, предусматривающий введение штрафов за неперсональное голосование народными депутатами, сообщает "112 Украина".

Уточняется, что документ предлагает внестив законодательство новую статью о штрафах в размере 51-85 тысяч гривен за кнопкодавство в Верховной Раде.

Прописана такая процедура: аппарат Верховной Рады должен обеспечить видеосъемку в парламенте таким образом, чтобы можно было установить факт кнопкодавства. Председательствующий на пленарном заседании устанавливает присутствие нардепа в сессионном зале и в случае его отсутствия сообщает Верховной Раде о факте кнопкодавства. Карточку изымают, по этому поводу обращаются в Госбюро расследований.

Документ вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Напомним, ранее в комитет Рады подавали законопроект о тюремном сроке для кнопкодавов. Также "Страна" писала о том, что Зеленский объяснил, почему не потребовал кнопкодавов из "Слуг народа" сдать мандат.