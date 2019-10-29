Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина", "lifecell", "Интертелеком" и премьер-министр Алексей Гончарук от лица государства подписали меморандум о покрытии территории Украины качественной связью и мобильным цифровым интернетом.

Со стороны операторов подписи под документом поставили президент "Интертелекома" Борис Акулов, директор по корпоративному управлению и контролю "Vodafone Украина" Ольга Дейнега, главный исполнительный директор ООО "lifecell" Исмет Языджы и президент "Киевстара" Александр Комаров.

"Я верю, что с этого документа начнется тотальная цифровизация страны. В каждом уголке нашей страны должен быть доступный, качественный интернет и связь. И мы, в правительстве, с президентом и с нашими компаниями-партнерами сделаем для этого все необходимое", – сказал Гончарук.

Ранее "Страна" сообщала, что азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет Украины заявку на покупку "Vodafone Украина". 24 октября АМКУ разрешил сделку.

Мы также рассказывали, что оператор "Киевстар" закрыл шесть старых тарифов для контракта и ввел пять новых, которые на 55-200 гривен дороже.