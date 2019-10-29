В Канцлерском суде штата Делавер (США) приняли ряд решений по иску против предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Их вместе с их партнерами заподозрили в создании "преступной сети" и завладении активами на сумму более 674 млн долларов.

Об этом сообщается в материале tZE Inform. Речь идет о разбирательстве, которое инициировали в мае представители ПриватБанка, ранее находившийся в собственности фигурантов иска.

Правоохранители США получили право доставлять Коломойского и других фигурантов дела для их участия в заседаниях на процессе.

Согласно процедуре рассмотрения, на каждое заседание будет поочередно назначаться новый судья, а решение будет приниматься в рамках судебной коллегии участников. Отныне никакая юридическая процедура не может остановить рассмотрение, или вывести из-под рассмотрения кого-то до окончательного решения суда.

Наряду с Коломойским и Боголюбовым мошенничество приписывают еще трем "агентам" преступной схемы – Мордехаю Корфу (Mordechai Korf), Хаиму Шохету (Chaim Schochet) и Уриэлю Цви Лаберу (Uriel Tzvi Laber), а также 20 компаниям, зарегистрированным в штате Делавэр.

Отмечается, что рассмотрев и изучив дополнительные материалы, поступившие на рассмотрение суда, принимая во внимание существенную тяжесть и общественную значимость рассмотрения, суд принял решение о дальнейшем рассмотрении дела исключительно по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act".

Была установлена первичная очередность рассмотрения вопросов и назначен ведущий судья на очередное заседание суда.

23 октября стало известно о первом аресте в деле. 20 октября по запросу Канцлерского суда штата Делавер министерством юстиции США в Вашингтоне задержан и препровожден в суд для дачи показаний фигурант дела RF02. Перед заседанием ему объявлен тридцатидневный превентивный арест.

21 июля 2019 года суд признал обоснованным факт наличия неправомочного воздействия на участников судебного рассмотрения, что фактически привело в изменению сути судебного рассмотрения. Отныне это уже не суд о нарушениях в хозяйственно-финансовой сфере. Это судебное рассмотрение дел о создании "преступной ассоциации" и ее членов.

Это, прежде всего, имеет принципиальную особенность, позволяющую привлекать соответствующие органы юстиции к выполнению функций розыска, доставки на судебное заседание, ареста активов и прочее, до вынесения общего решения суда, в рамках неоконченной судебной процедуры.

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается предложить Игорю Коломойскому отдать большую сумму на социальные и инфраструктурные проекты.

Ранее в Волынском областном совете, который как считается, контролируется лояльными к Коломойскому депутатами, приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде против "формулы Штайнмайера".

Напомним, что в американском издании Delawareonline пишут против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.