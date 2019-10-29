Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил о том, что в Люксембурге заморожены банковские счета бизнес-партнера экс-президента Петра Порошенко. Об этом Андрей Портнов написал в своем Telegram.

"Друзья, информирую, что после серии наших публикаций, счета подставного партнера Порошенко по телеканалу Прямой Макеенко заморожены в Люксембурге.

Общая сумма - около 32 миллиона евро. Управляла счетами бывший помощник народного депутата Макеенко Алла Блоха.

Призываю журналистов задать фигурантам вопросы на эту тему, после чего опубликую новые подробности, суммы, названия компаний, юрисдикции и предыдущие офшорные расчеты за акции этого телеканала.

Но главное, эти деньги были украдены у Украины в период войны ее бывшим Верховным главнокомандующим Порошенко, оформлены на подставных лиц и использованы для пропаганды войны и сохранения власти.

Неповоротливая прокуратура обязана немедленно организовать международную работу в отношении Порошенко, вывернуть его наизнанку и инициировать арест всех иностранных счетов и активов.

Очевидно, что генеральный прокурор не готов к этой работе и скоро это приведет к безвозвратной потере украденных у страны миллиардных ресурсов", - предупреждает Андрей Портнов.

Фото: t.me/PortnovUA

Ранее "Страна" сообщала, что Богдан обвинил Порошенко в попытках настроить украинцев против Зеленского .

Так же мы рассказывали, что Портнов опубликовал график допросов экс-президента в ноябре.