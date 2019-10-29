В случае, если начавшееся сегодня разведение сил в Золотом (Луганская область) увенчается успехом, то в течение 7-10 дней оно будет осуществлено и в районе Петровского (Донецкая область). Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает hromadske.

"Если мы в Золотом разведем сегодня, завтра, послезавтра, то мы сможем перейти к Петровскому, когда наступит седьмой день. Я надеюсь 7-10 дней", - заявил Пристайко.

Также глава украинского МИД отметил, что если разведение состоится успешно и обстрелов позиций не будет, это откроет путь к встрече Нормандской четверки.

Напомним, что разведение сил на Донбассе является одним из условий, прописанных в Минских соглашениях. Оно должно было состояться еще 9 октября, но против выступили националисты, которые, вооружившись, поехали в Золотое и стали базироваться там, чтобы не допустить разведения. Также в районах Золотого и Петровского стороны сообщали об обстрелах позиций.

Кроме того, "Страна" писала о том, что 16 октября Владимир Зеленский заявил, что на линии разграничения на Донбассе уже два дня как соблюдается режим тишины, но нужно дождаться семидневного срока для разведения сил.

А 26 октября украинский президент посетил с визитом националистов в Золотом, выступающих против разведения сил, которое они считают капитуляцией, однако к общему мнению стороны не пришли.

Во вторник, 29 октября, Вадим Пристайко заявил, что разведение сил на Донбассе все же началось. "Страна" следит за тем, что происходит в Золотом, где Зеленский поскандалил с националистами.