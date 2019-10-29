Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемные банки не будут возвращать их бывшим хозяевам. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Заявление украинский лидер сделал 29 октября в Мариуполе на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine.

"С рынка было выведены около 100 банков, в частности, Дельта Банк, Надра Банк, банк "Финансы и Кредит". Национализирован ПриватБанк. В каждом из этих дел, я еще раз говорю, буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет плательщиков налогов", - сказал Зеленский.

Президент добавил: несмотря на распространяемые слухи, никто в нынешней власти не собирается возвращать проблемные банки их бывшим собственникам.

Национализация "ПриватБанка" произошла в декабре 2016 года. "Страна" подробно рассказывала о ее причинах. Также мы писали, на каких условиях Коломойский отдал свое детище властям.

Однако позже экс-владельцы банка заявили о том, что национализация была проведена незаконно.

В конце зимы 2019 года начались судебный споры олигарха с ПриватБанком. В феврале хозсуд Киева принял к рассмотрению иск Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи банка от 2016 года. В апреле Коломойский подал пять новых исков в Хозяйственный суд Киева, а ответчиками заявил НБУ и ПриватБанк.

А два дня назад Зеленский заявил, что не будет давать Коломойскому никаких привилегий.