Золотое Луганской области. 29 октября там снова началось разведение сил
Золотое Луганской области. 29 октября там снова началось разведение сил

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что во вторник, 29 октября, Золотом Луганской области начался процесс разведения сил и средств. 

В особенности ситуация интересна тем, что именно в Золотом находятся националисты, с которыми в выходные вступил в перепалку Владимир Зеленский. Напомним, несмотря на призывы президента сложить оружие они отказались уходить оттуда. 

О том, как проходит разведение сил в Золотом и как развивается ситуация вокруг этого мероприятия, следите в нашем обновляемом материале. 

12:57  Видео, как в "ЛНР" запускают белую ракету о разведении войск. 

12:43 Встреча в нормандском формате пройдет в ноябре - с таким прогнозом выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко. 

Из этих слов можно сделать вывод, что украинская власть уверена в том, что разведение сил в Золотом, а вскоре и Петровском, на этот раз пройдет успешно. 

12:37 В это время в Мариуполе устроили акцию протеста против политики Владимира Зеленского, которая касается разведения сил на Донбассе. Сам президент находится в городе и участвует в инвестиционном форуме.

Люди растянули два зеленых банера, на которых написано: "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!" и "После отвода грады долетят сюда!"

Кроме того, звучит песня со словами "Мне 42-й год, я же не лох, я президент..." 

Среди протестующих замечен лидер мариупольской ячейки Национального корпуса Антон Требухов.

12:21 ВСУ и "ЛНР" начали разведение сил в Золотом, сообщает РИА Новости

Этом предшествовал запуск сигнальных ракет с двух сторон, чем была подтверждена готовность к мероприятию. 

12:15 Если начавшееся разведение сил в Золотом увенчается успехом, то в течение 7-10 дней оно будет осуществлено и в районе Петровского (Донецкая область), заявил глава МИД Вадим Пристайко. 

12:10 Буквально на днях в Золотом побывал наш спецкор Александр Сибирцев. Он выяснил, какие настроения у жителей Золотого и военнослужащих, что они говорят о войне, мире и формуле Штайнмайера. 

Читайте наш репортаж из Золотого и смотрите фото здесь

12:04 Штаб ООС сообщает, что сепаратисты совершили обстрелы в 5-километровой зоне возле участка разведения сил в Золотом. А именно пять раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Правда, отмечается, что речь идет о вчерашних событиях. 

11:45 Это уже второй раз за текущий месяц, когда в Золотом пытаются развести войска.

Первый раз это было 9 октября. Тогда несмотря на то, что обе стороны - и ВСУ, и "ЛНР" - выразили готовность отводить силы, воспрепятствовали этому националисты. Они со стрельбой прорвались в Золотое и сорвали развод войск. Как это было - читайте и смотрите в нашем материале

11:30 "До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", - сказал Вадим Пристайко журналистам в Мариуполе. 

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