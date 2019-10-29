Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что во вторник, 29 октября, Золотом Луганской области начался процесс разведения сил и средств.

В особенности ситуация интересна тем, что именно в Золотом находятся националисты, с которыми в выходные вступил в перепалку Владимир Зеленский. Напомним, несмотря на призывы президента сложить оружие они отказались уходить оттуда.

О том, как проходит разведение сил в Золотом и как развивается ситуация вокруг этого мероприятия, следите в нашем обновляемом материале.

12:57 Видео, как в "ЛНР" запускают белую ракету о разведении войск.

12:43 Встреча в нормандском формате пройдет в ноябре - с таким прогнозом выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Из этих слов можно сделать вывод, что украинская власть уверена в том, что разведение сил в Золотом, а вскоре и Петровском, на этот раз пройдет успешно.

12:37 В это время в Мариуполе устроили акцию протеста против политики Владимира Зеленского, которая касается разведения сил на Донбассе. Сам президент находится в городе и участвует в инвестиционном форуме.

Люди растянули два зеленых банера, на которых написано: "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!" и "После отвода грады долетят сюда!"

Кроме того, звучит песня со словами "Мне 42-й год, я же не лох, я президент..."

Среди протестующих замечен лидер мариупольской ячейки Национального корпуса Антон Требухов.

12:21 ВСУ и "ЛНР" начали разведение сил в Золотом, сообщает РИА Новости.

Этом предшествовал запуск сигнальных ракет с двух сторон, чем была подтверждена готовность к мероприятию.

12:15 Если начавшееся разведение сил в Золотом увенчается успехом, то в течение 7-10 дней оно будет осуществлено и в районе Петровского (Донецкая область), заявил глава МИД Вадим Пристайко.

12:10 Буквально на днях в Золотом побывал наш спецкор Александр Сибирцев. Он выяснил, какие настроения у жителей Золотого и военнослужащих, что они говорят о войне, мире и формуле Штайнмайера.

Читайте наш репортаж из Золотого и смотрите фото здесь.

12:04 Штаб ООС сообщает, что сепаратисты совершили обстрелы в 5-километровой зоне возле участка разведения сил в Золотом. А именно пять раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Правда, отмечается, что речь идет о вчерашних событиях.

11:45 Это уже второй раз за текущий месяц, когда в Золотом пытаются развести войска.

Первый раз это было 9 октября. Тогда несмотря на то, что обе стороны - и ВСУ, и "ЛНР" - выразили готовность отводить силы, воспрепятствовали этому националисты. Они со стрельбой прорвались в Золотое и сорвали развод войск. Как это было - читайте и смотрите в нашем материале.

11:30 "До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", - сказал Вадим Пристайко журналистам в Мариуполе.