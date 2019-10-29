Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко полагает, что президент Владимир Зеленский готов ко встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли он, что президент Украины готов к встрече с Путиным, Вадим Пристайко ответил: "Я думаю, что да. Он говорил с ним по телефону три раза. Я уверен, что он четко осознает, что можно и как можно достичь".

Также, по словам министра иностранных дел, он был свидетелем телефонных разговоров Зеленского и Путина. А вот отвечать на вопрос, была ли во время них жесткой позиция украинского президента, Присайко не стал.

По его словам, не все публикуют и рассказывают о разговорах президентов. "Мы этого не делаем", - сказал министр.

Напомним, "Страна" писала о том, что срывает встречу Путина и Зеленского.

Также мы сообщали, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разведение сил на Донбассе поможет встрече в Нормандском формате.

Между тем, 29 октября Вадим Пристайко объявил, что в Золотом началось разведение сил.