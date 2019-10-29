Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом (Луганская область) стартовал во вторник, 29 октября.

"До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня... Это разведение войск, которые непосредственно привлечены на лини контакта", - сказал Пристайко журналистам в Мариуполе во вторник.

По его словам, процесс разведения будет подтвержден наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Почему мы задержались? Нам нужно, чтобы это было не просто отведение, а оно должно быть проверено и подтверждено СММ ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку", - добавил Пристайко.

Министр также уточнил, что после Золотого и соблюдения необходимого режима прекращения огня будет также разведение сил в Петровском.

Напомним, 12 сентября, после возвращения из РФ пленных украинцев, Владимир Зеленский в аэропорту "Борисполь" заявил, что теперь последует второй этап мирного процесса - разведение сил в Золотом и Петровском.

Разведение планировалось на 9 октября, однако было сорвано националистами.

16 октября президент Украины заявил, что на линии разграничения на Донбассе уже два дня как соблюдается режим тишины, но нужно дождаться семидневного срока для разведения сил.

А три дня назад Зеленский посетил с визитом националистов в Золотом, выступающих против разведения сил, которое они считают капитуляцией. Разговор с добровольцами вышел весьма жестким, президенту не удалось их переубедить.