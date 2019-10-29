Представители Демпартии, составляющие большинство в Конгрессе США, планируют сделать расследование для импичмента президента Дональда Трампа публичным.

В свою очередь, председатель комитета по разведке Адам Шифф в своем заявлении заверил, что новая законодательная инициатива создаст формат открытых слушаний, передает Reuters.

Глава регламентного комитета нижней палаты парламента США Джеймс Макговерн заявил, что вынесет на голосование резолюцию, которая обеспечит прозрачность проведения расследования импичмента Трампа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что проведение непубличных, секретных допросов свидетелей в Конгрессе по делу против Трампа является незаконным.

Также палата представителей США отправила запрос к руководству Пентагона и административно-бюджетного управления Белого дома о предоставлении документов, связанных с решением Дональда Трампа приостановить выделение финансовой помощи Украине на военные нужды. Однако Пентагон и Белый дом отказались предоставить какие-либо документы об отношениях с Украиной.

Позиция адвокатов президента заключалась в том, что президент Дональд Трамп не нарушает закон, поскольку расследование в рамках процедуры импичмента не было формально санкционировано путем вынесения на голосование в Палате представителей.

Как сообщала "Страна", сотрудник Совета нацбезопасности США подполковник Александер Виндман даст показания в Конгрессе по этому делу. Он слышал телефонный разговор Трампа с Зеленским.

Напомним, что по данным американских журналистов, президент Украины Владимир Зеленский и его советники большую часть лета пытались найти необидный для главы США Дональда Трампа способ отказа в расследовании дела Байденов.

В ситуации с делом Байдена разбиралась Олеся Медведева:

Видео: youtube.com/Страна.ua