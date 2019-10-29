Депутаты фракции "Слуги народа" вышли к трибуне Верховной Рады, выражая возмущение словами представительницы "Европейской солидарности" Софии Федыны об общении президента Украины Владимира Зеленского с националистами в Золотом.

Нардеп от пропрезидентской политсилы Никита Потураев обратился к правоохранительным органам и призвал их вместе с обществом дать оценку действиям Федыны.

"Мы не знаем пока, мы не решили, возможно, что это свободная мысль и свобода слова, когда публично звучат призывы к мятежу к добровольцам, к ветеранам, к бойцам действующей армии во время боевых действий. Призывы к уничтожению верховного главнокомандующего и главы государства. Может, это действительно право на свою позицию и право на ее высказывание. А возможно, это государственная измена. Итак, мы считаем, что мы должны вместе разобраться с этим. Мы все вместе - ВР, которая представляет все общество, вместе с правоохранительными органами, вместе со всем обществом - мы должны дать оценки таким призывам", - заявил Потураев.

Фото: 112.ua

Потураев сообщали, что вчера фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за обращение к правоохранительным органам "для решения совместно того, приемлемы ли призывы к убийству, желание смерти любому гражданину Украины, даже несмотря на то, идет ли речь о президенте, или просто о рядовом гражданине".

Напомним, 26 октября Владимир Зеленский приехал в Золотое Луганской области, где на повышенных тонах пообщался с националистами-добровольцами по поводу разведения сил на Донбассе.

После этого София Федына обнародовала видео, на котором она вместе с блогером и волонтером Марусей Зверобий обсуждает варианты смерти президента.