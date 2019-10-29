Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что экс-президент Петр Порошенко намеренно хочет увеличить свою роль в протестах против Владимира Зеленского и применения "формулы Штайнмайера". Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

В частности, Андрей Богдан, отвечая на вопрос журналистов о влиянии подписания "формулы Штайнмайера", заявил, что никто не понимает, чем на самом деле она является. Также, по мнению главы ОП, никто не понимает, "что она должна быть прописана в ответной встрече, и соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины".

"Это определенная фикция названия, в которое на сегодняшний день не наполнено смыслом. У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении. И это не только удивительно, это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич был частью этого движения, которая активно старалась его сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения. Не надо путать - я говорил только об одной части и об одном персонаже", - сказал Богдан.

По мнению главы ОП, не "формула Штайнмайера" привела к уменьшению рейтингов Зеленского - его, по словам Богдана вообще не было.

"Это был просто понятный процесс - из-за освобождения пленных был огромный рост [рейтинга], он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73 процента. Поэтому это обычный период, когда [рейтинг] начинает со временем немного падать, он проседает, а не падает... И скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и "формула Штайнмайера" - это не изменило отношение общества к президенту, вообще не изменило", - заявил Андрей Богдан.

Напомним, ранее Зеленский сказал, что Порошенко хочет быть лидером нового Майдана.

Также мы писали, что уровень доверия к Зеленскому продолжает снижаться.