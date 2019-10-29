В октябре 40 американских конгрессменов потребовали у Госдепа признать полк "Азов" террористической организацией. Их обвинили в неонацизме.

Эта новость до сих пор будоражит Украину. Ведь "Азов" - это не просто один из добробатов. Это подраделение Нацгвардии. И если его признают террористической структурой в США, то, получается, что Украина официально вооружает террористов и их поддерживает. И на это нужно будет как-то реагировать.

Поэтому реакция главы МВД Арсена Авакова, которого называют куратором "Азова", была резко негативной.

Решила вступиться за полк и фракция "Слуга народа". Хотя как раз ветераны "Азова" и его создатель (сохраняющий до сих пор, к слову, влияние на подразделение) Андрей Билецкий являются главными участниками как акций против развода войск в Золотом, так и антипрезидентских "штайнмайер-майданов" в Киеве.

"Страна" уже писала о различных версиях, почему американские конгрессмены заинтересовались "Азовом". Сейчас же мы решили разобрать, какие преступления, в которых упоминается имя украинского полка, расследуются в США. Все они касаются белых экстремистов и в итоге могут повлиять на внесение "Азова" в список террористов.

Судя по всему именно наличие таких случаев и стало главной причиной того, что в Конгрессе вспомнили о полке Нацгвардии.

Почему на "Азов" ополчились американцы

В Украине многие восприняли заявление конгрессменов против "Азова" в контексте внутренней украинской политикит. Дескать кто-то из Вашингтона хочет послать "привет" Авакову.

В тоже время, в США претензии к "Азову" имеют вполне конкретные, а не конспирологические, причины.

"Страна" уже разбирала письмо конгрессменов-демократов госсекретарю Майку Помпео. Там говорится о том, что в "Азове" проходят обучение американские белые экстремисты. Кроме того утверждалось, что деятельностью батальона восхищался новозеландский террорист Брентон Таррант.

Как раз это утверждение является неверным - Таррант ничего по поводу "Азова" не говорил, упомянув лишь, что он бывал в Украине. А вот что до экстремистов - то здесь у американцев есть интересные зацепки.

На данный момент в Америке расследуется ряд историй, которые связаны с Украиной и "Азовом".

Первая - это дело американца Крейга Ленга, который разыскивается в США за убийство и вербовку американцев на войну в Украине. Утверждается, что он переправлял американских белых радикалов в "Азов". Сам же он воевал в "Правом секторе".

Крейг Ленг

В начале октября Ленга арестовали в Украине для экстрадиции в США. Там его, помимо прочего, подозревают в убийстве пожилой пары, которой военный обещал продать оружие, а на деле ограбил и убил.

"Страна" подробно рассказывала об этом человеке в материале Убил стариков и вербовал радикалов на Донбасс. За что в США хотят казнить бойца "Правого сектора". А теперь и он сможет многое рассказать американскому правосудию.

Интересно, что ниточка Ленга ведет к другому американскому военному, который планировал по его наводке вступить в "Азов".

Хотел взорвать CNN и убить экс-конгрессмена. Дело Джаретта Смита

ФБР в конце сентябя уже задержало военного Джаретта Смита из Канзаса, который состоял в переписке с Ленгом и собирался ехать в Украину, чтобы вступить в "Азов".

Параллельно он планировал теракты в самих США - убивать антифашистов и взрывать офис компании CNN. Об этом правоохранителям стало известно от информатора, с которым Смит переписывался в Сети.

В переписках о планировании теракта против новостного агентства Смит говорил: "Бомба внутри большого транспортного средства. Заполните транспортное средство взрывчаткой, а затем наполните мяч для пинг-понга (химическими соединениям, провоцирующими взрыв - Ред.). Положите мяч в бак автомобиля и уезжайте. 30 минут спустя БУМ".

Джаретт Смит

Также он предлагал покушение на кандидата в президенты Демпартии США от Техаса Бето О’Рурка.

8 декабря 2018 года Смит переписывался на Фейсбуке и с Ленгом. Они обсуждали умение Смита создавать бомбы.

"Мы можем изготовить СВУ (самодельное взрывное устройство - Ред.) в стиле афганцев. Могу научить", - писал он Ленгу, которого считал своим "наставником".

Смит был арестован 21 сентября - он признался в ФБР, что давал онлайн-инструкции по созданию бомб. В Канзасе ему предъявили обвинение в распространении информации, касающейся оружия массового уничтожения.

Министерство юстиции США также сообщило, что Смит через Facebook интересовался поездкой в Украину, где хотел вступить в ряды "Азова", который департамент назвал "насильственной ультраправой организацией".

Доклад бывшего ФБР-овца

В конце сентября в США также вышел доклад бывшего агента ФБР Али Суфана, который посвящен праворадикалам со всего мира. С ним уже ознакомились конгрессмены из Палаты представителей.

Не исключено, что именно этот документ и лег в основу письма конгрессменов.

Там говорится, что "Азов" сегодня играет для неонацистов всего мира направляющую роль. Украинское формирование сравнивается там с организацией джихадистов "Мактаб-аль-Хидамат", которая рекрутировала через свои ячейки по всему миру боевиков для Аль-Каиды.

"Как и в случае с группами джихадистов, цель многих из этих людей - вернуться в страны своего происхождения (или в третьи страны), чтобы разрушать и творить акты насилия, а также вербовать новых членов для своих целей", - говорится в докладе.

Вот отрывок из документа, в котором говорится об "Азове".

"Новый эпицентр ультраправого экстремизма, похоже, находится в Украине и России. Подобно тому, как джихадисты использовали конфликты в Афганистане, Чечне, на Балканах, в Ираке и Сирии для обмена тактикой, методами и процедурами, а также для укрепления транснациональных сетей, также и ультраправые экстремисты используют Украину в качестве тренировочного полигона.

По оценкам, 17 000 человек из более чем 50 стран прибыли для участия в продолжающемся конфликте. В Украине батальон Азов принял на службу иностранных бойцов, мотивированных превосходством белых и неонацистскими убеждениями, в том числе многих с Запада, которые вступали в его ряды, получали воспитание и обучение в военном конфликте.

В конце сентября военнослужащий армии США, дислоцированный в форте Райли в Канзасе, был арестован после распространения в Интернете информации о том, как создать бомбу, и о планировании поездки в Украину для того, чтобы сражаться в батальоне Азов. Члены "западного пропагандистского офиса" путешествуют по Европе, чтобы продвигать организацию и встречаться с единомышленниками и их группами. Кроме того, группа пригласила известных украинских экстремистских ультраправых идеологов посетить Украину.

В октябре 2018 года американец Грег Джонсон, ведущий идеолог белого националистического движения, приезжал в Украину и посетил серию мероприятий, организованных Национальным корпусом. Летом 2018 года среди зрителей на рок-концерте в Тюрингии были распространены немецкоязычные листовки, которые приглашали стать частью батальона Азов: "вступить в ряды лучших", чтобы "спасти Европу от вымирания". Подобные попытки проникнуть в немецкое общество с помощью сообщений о расизме и ненависти регулярно распространяются.

Существуют поразительные схожие черты между Западным представительством Азовского батальона и "Аль-Каидой" Мактаб аль-Хидамат (МАК), которая несла ответственность за содействие и помощь новобранцам в участии в войне. Так же, как Афганистан служил убежищем для организаций джихада, таких как египетский Исламский джихад и Ливийская исламская боевая группа в 1980-х годах, Украина становится безопасным убежищем для группировок экстремистских группировок превосходства белых, которые собираются, тренируются и радикализируются. И так же, как у членов джихадистских группировок, цель многих из этих членов состоит в том, чтобы вернуться в свои страны (или в третьи страны), чтобы сеять хаос и использовать акты насилия в качестве средства привлечения новых членов к своему делу.

В отличие от джихадистов, которые пытаются нанести удар по западным целям, радикальные ультраправые имеют дополнительное преимущество, заключающееся в том, что они могут сливаться с обществом на Западе, как это мог сделать Брентон Таррант. Для русских неонацистов Международный русский консервативный форум служит объединяющим и объединяющим сторонников экстремистов со всего мира. Экстремистские уличные группировки усилились после протестов Евромайдана в 2014 году и последующих вооруженных конфликтов в Крыму и на Донбассе на востоке Украины. Наиболее широко разрекламированные из этих групп связаны с батальоном Азов.

В то время как симпатии международного военизированного экстремизма к военизированному формированию были хорошо задокументированы, ветераны движения создали еще несколько неформальных уличных организаций. (В настоящее время военизированные формирования официально включены в украинские вооруженные силы, по крайней мере, теоретически.) Эти уличные организации, такие как Национальный корпус (или Национальная милиция), замешаны в жестоких нападениях на лагеря этнических ромов - погромы, оправдываемые их ультранационалистической риторикой и заявленной целью "очистки улиц". Другие движения, не связанные с Азовом, такие как неонацистская группировка "Комбат 18", получили официальное разрешение правительственных чиновников на "уличные патрули".

Распространение военизированных формирований в Украине, вероятно, усугубляется продолжающимся конфликтом, который как привлек иностранных боевиков, так и вызвал рост исключительного ультранационализма.

Батальон Азов наладил отношения с членами дивизии Атомваффен, а также с боевиками RAM из США, базирующимися в Южной Калифорнии, которую ФБР назвало "экстремистской ультраправой группировкой".

Отношения между американскими экстремистами и батальоном Азов выходят за рамки простого сетевого взаимодействия и включают в себя обучение и радикализацию американских экстремистов. Батальон Азов также развивает политическое крыло и связан с растущим уличным движением боевиков, на которое можно рассчитывать в отношении насилия, запугивания и принуждения. До настоящего времени граждане из Германии, Великобритании, Бразилии, Швеции, США и Австралии, как сообщается, приезжали в Украину, чтобы присоединиться к батальону Азов. Группа также создала молодежные лагеря, развлекательные центры, лекционные залы и программы воспитательной работы, в том числе те, которые обучают детей в возрасте от 9 лет военной тактике и идеологии белого превосходства".

Аваков и "Слуга народа" спешат на защиту "Азова"

Как видим, опасения в США насчет экстремизма в "Азове" - это не блажь отдельных конгрессменов и не усилия украинских лоббистов из числа врагов Авакова или Билецкого, а вполне обоснованная история. По которой имеется как минимум два уголовных дела, восходящих к украинскому полку.

В Украине же делают вид, что ничего такого на самом деле нет. "Азов" начала активно защищать власть - причем как старая, так и новая.

Выждав более недели, тему начал комментировать министр внутренних дел Арсен Аваков. Причем свою позицию он доносил непосредственно американцам.

25 октября, на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн Аваков назвал инициативу в Конгрессе США внести "Азов" в списки террористических организаций - "дискредитацией подразделения и знаком качества его борьбы за территориальную целостность Украины".

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является умышленной попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире", - заявил Аваков.

Однако не только Аваков защищает скандальный полк.

На днях в "Слуге народа" подписали обращение к Палате представителей Конгресса США с просьбой не причислять отряд специального назначения "Азов" к террористическим организациям.

Реагировали на письмо конгрессменов и в "Азове".

"Причину, которая якобы стала толчком к появлению подобных обращений в США, считаем полной чушью, ведь никаких доказательств причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не существовали в природе, и являются банальной ложью и клеветой", - говорилось в сообщении полка.

Однако, как видим, не только вопрос Новой Зеландии (который в Украине, кстати, не расследован) стал причиной письма конгрессменов против "Азова".

И в полку пока никак не комментируют свою причастность к белым экстремистам по всему миру.