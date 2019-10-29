Президент Украины Владимир Зеленский был против того, чтобы руководитель его Офиса Андрей Богдан присутствовал на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом в Нью-Йорке. Об этом сам Богдан рассказал в интервью интернет-изданию "Украинская правда".

На вопрос корреспондента, почему главы Офиса не было на встрече двух глав государств, Богдан ответил, что таково было желание Зеленского. "На встрече с Трампом? Честно, не знаю. Владимир Александрович сказал, что, видимо, мне туда не надо идти", - пояснил Богдан.

На предположение журналиста, связано ли распоряжение украинского лидера с негативным отношением к Богдану при назначении на должность главы Офиса, последний ответил утвердительно.

"Наверное, это было с этим связано", - сказал чиновник.

Напомним, Зеленский и Трамп встретились 25 сентября в Нью-Йорке, куда украинский президент прилетел для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Во время встречи Зеленский намекнул на скандал по поводу его телефонного разговора с американским лидером.