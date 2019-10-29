Глава МВД Арсен Аваков заявил, что находящиеся в Золотом националисты пока не осуществляли действий, нарушающих закон. Он заявил, что "никаких конфликтов нет".

"Это граждане Украины, которые решили там находиться, и они там находятся, ничего не нарушая на этот момент времени. Никаких конфликтов нет, насколько я знаю. Я утром разговаривал", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник, 29 октября, в Мариуполе. Аваков выступал на инвестиционном форуме "RE:think. Invest in Ukraine", на котором ожидается и присутствие президента Украины Владимира Зеленского.

Также он заявил, что информацию об обстрелах в Золотом нужно проверять.

"Заходила, как мы думаем, диверсионно-разведывательная группа. Мы так думаем: надо проверять эту информацию. И было несколько пулеметных или автоматных очередей. Но не столько по ним (националистам - Ред.) стреляли, сколько в целом это было", - отмечается в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", накануне Аваков, на фоне конфликта с Офисом президента, прибыл в Мариуполь, где посетил мобильный центр "Азова". Он посетил базу учебного полигона "Азов", где проводят занятия по боевой стрельбе и наступательным действиям.

Напомним, что в Конгрессе США говорят о связи между "Азовом" и террористом, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч в марте 2019 года.