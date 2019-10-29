Утром во вторник, 29 октября, правоохранители проводят обыск в доме экс-нардепа (фракция БПП в 8 созыве ВР) Богдана Дубневича. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет Zaxid.net.

Обыски проводятся в частном доме, расположенном в селе Зубра Львовской области, они начались около 07:00. По какому делу проводятся следственные действия, не уточняется. Телефоны Богдана Дубневича и его брата Ярослава отключены.

Напомним, в конце сентября Укрзализныця передала в правоохранительные органы материалы о миллионных убытках, которые она понесла при покупке анкеров у дилеров ООО "Корпорация КРТ" братьев Богдана и Ярослава Дубневичей.

А в середине октября генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа-мажоритарщика Ярослава Дубневича.