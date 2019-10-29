Аастралийские антропологи и генетики из сиднейского Института медицинских исследований Гарвана в результате генетических анализов убедительно обосновали теорию, где и когда появились первые предки современных людей - Homo sapiens sapien. Об этом сообщает журнал Nature.

Ученые исследовали митохондриальные геномы жителей ряда южноафриканских стран, и по итогам исследования был составлен каталог гаплогруппы L0 - самой ранней известной популяции современного человека.

В результате австралийским ученым удалось выяснить, что первая материнская линия Homo Sapiens Sapiens появилась к югу от бассейна реки Замбези, то есть родина современных людей включает в себя территорию нынешних Ботсваны, Намибии и Зимбабве.

По их мнению, предки современных людей появились на юге Африки 200 тыс. лет назад и спустя примерно 130 тыс. лет начали распространяться по всей Земле.

Ученые считают, что первые Homo Sapiens Sapiens вышли из своего исторического региона и начали переселяться на север из-за климатических и тектонических изменений, вызванных высыханием озер.

Как сообщала "Страна", наши предки Homo sapiens могли в древности истребить расу хоббитов.

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