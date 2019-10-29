Во вторник, 29 октября, премьер-министр Британии Борис Джонсон вновь попробует получить одобрение парламента на проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря. Накануне депутаты отклонили это предложение. Об этом сообщает BBC.

Ожидается, что он внесет соответствующий законопроект, которому необходимо будет только простое большинство голосов, а не две трети. Для принятия решения ему, как представителю консерваторов, все равно понадобится поддержка со стороны оппозиционных Либеральных демократов и Шотландской национальной партии.

Лидер Палаты общин Джейкоб Рис-Могг сказал, что правительство хочет, чтобы депутаты обсудили все этапы нового законопроекта о выборах во вторник, 29 октября.

Обычно законопроект обсуждается в течение нескольких дней, но Рис-Могг сказал, что законодательство будет "чрезвычайно коротким, простым и ограниченным по объему".

В случае принятия законопроект также должен пройти через Палату лордов. Джонсон в понедельник сказал депутатам, что парламент "недееспособный" и не может "больше держать эту страну в заложниках", на что лейбористы заявили, что премьер-министру нельзя доверять.

Напомним, что премьер-министр Джонсон официально принял предложение Брюсселя о продлении процесса Brexit до 31 января 2020 года.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Британии Борис Джонсон согласился с предложенной ему очередной отсрочкой выхода из ЕС до 31 января 2019.

Напомним, что в начале октября премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пригрозили тюрьмой после принудительного раскрытия переписки с американской предпринимательницей Дженнифер Аркьюри.