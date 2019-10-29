В понедельник, 28 октября, неизвестные сообщили о минировании аэропорта во Львове. Об этом сообщают "Украинские Новости".

Полиция после анонимного сообщения о минировании эвакуировала 500 человек из здания международного аэропорта "Львов" и отеля на ул. Театральной во Львове.

На место события прибыли взрывотехники, проводилась эвакуация. Взрывчатка в результате проверки помещений обнаружена не была. Информация на сегодняшний день внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу.

Напомним, вчера из аэропорта "Киев" из-за сообщения о минировании эвакуировали пассажиров.

Также мы писали, что в Харькове взрывчатку искали в трех вузах и жилом доме.