Во вторник, 29 октября сотрудник Совета нацбезопасности США подполковник Александер Виндман даст показания в Конгрессе в рамках расследования о возможном импичменте Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

Александер Виндман является первым свидетелем, который непосредственно присутствовал в Овальном кабинете во время разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом, по мнению Виндмана, действия Трампа нанесли ущерб национальной безопасности США, когда тот обратился к Зеленскому с просьбой провести расследование в отношении своих политических соперников.

"Я не думал, что было целесообразно требовать, чтобы иностранное правительство расследовало действия гражданина США, и я беспокоился о последствиях поддержки Украиной требований правительства США", - сказал Виндман.

Виндман также планирует сказать, что он сообщил о телефонном звонке Трампа с Зеленским главному юристу Совета нацбезопасности после прослушивания разговора из ситуационной комнаты Белого дома.

"Я осознал, что если бы Украина продолжила расследование в отношении Байденса и "Бурисмы", это, вероятно, было бы истолковано как подковерная игра, которая, несомненно, приведет к тому, что Украина потеряет двухпартийную поддержку, которую она до сих пор получала", - заявил Виндман.

Напомним, 26 октября в США возобновили слушания по делу импичмента Трампа.

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