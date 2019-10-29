На заседании во вторник, 29 октября, Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов, в том числе, о предоставлении статуса участника боевых действий (УБД) некоторым добровольцам и ответственности за кнопкодавство. Об этом свидетельствует повестка дня на сайте парламента.

Заседание начнется с внесения в план работы сессии ряда вопросов. Далее начнется рассмотрение законопроектов в первом чтении. Депутаты проголосуют за проект закона о предоставлении статуса УБД добровольцам, которые принимали участие в АТО, но потом их добровольческие формирования не были включены в состав ВСУ, МВД, Нацгвардии, другие военные формирования и правоохранительные органы, образованные согласно украинскому законодательству.

Также в повестке дня законопроекты о личном голосовании нардепов и уголовной ответственности за кнопкодавство. Будут рассматривать основной и альтернативный законопроекты о квалификационных требованиях к кандидатам на должность генпрокурора.

Депутаты намерены установить штрафы за нарушение правил дорожного движения при перевозке детей и поручить Нацполиции рассматривать соответствующие дела.

По плану депутаты ратифицируют соглашение с США об открытии информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA), а также проекты изменений украинского законодательства в связи с этим.

Также нардепы рассмотрят предложение создать Временную следственную комиссию (ВСК) Рады по расследованию трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Напомним, Верховная Рада на этой неделе займется анбандлингом и борьбой с кнопкодавством.

Также мы писали, что проект бюджета на 2020 год ко второму чтению будет внесен в Раду до 3 ноября.