Курды заявили, что именно их разведка внедрила шпиона в окружение лидера джихадистской группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, который взорвал сам себя гранатой в ходе американской спецоперации в Сирии 27 октября. Об этом сообщает The Guardian.

По данным разведки курдских "Сил демократической Сирии" (СДС), их шпион добыл образцы его ДНК, крови и передал их США. Агент украл несколько грязных трусов лидера ИГИЛ, чтобы точно установить его личность.

Кроме того, он помог военным США попасть в убежище аль-Багдади, передав им ценные сведения об укрытии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в воскресенье, 27 октября, объявил о ликвидации аль-Багдади. Американский лидер поблагодарил при этом Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также отдельно сирийских курдов за поддержку.

Также мы писали, что останки лидера джихадистской группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, который взорвал сам себя гранатой в ходе американской спецоперации в Сирии 27 октября, захоронили в Средиземном море.