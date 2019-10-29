Киев отказался привязать к трехсторонним переговорам (ЕС, Россия и Украина - Ред.) по транзиту газа вопрос о прямых поставках газа из России в Украину и об урегулировании арбитражных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом". Об этом передает "УНИАН".

По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, договоренности должны быть достигнуты в рамках двухстороннего взаимодействия между компаниями, а также при достижении взаимовыгодной позиции.

"Еще важный момент, который сегодня рассматривался - это некоторые позиции российской стороны об арбитражах и объемах прямых поставок. Это так называемый элемент пакетной позиции. Вместе с тем я хочу подтвердить, что вопрос транзитного договора не напрямую связан с вопросом других пакетных договоренностей. Если мы будем говорить о пакетных договоренностях, то они должны быть построены на двусторонних интересах. Более того, в данном случае мы максимально защищаем интересы Украины в части арбитражей и прямых поставок газа в Украину российской стороной", - сказал он.

Напомним, 28 октября в Брюсселе прошли переговоры о транзите газа через Украину.

Также мы писали, что Европа разочарована переговорами с Россией и Украиной по транзиту газа.