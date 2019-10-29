В конце октября украинская певица Настя Каменских похвасталась перед поклонниками фотографией с отдыха и подтянутым телом. Фото в купальнике она выложила в Instagram.

"Каждое место здесь важно и удивительно", - так она подписала снимок на испанском языке.

Позирует певица в черном купальнике, ее бедра прикрыты бело-оливковым парео. Каменских выглядит отдохнувшей и похудевшей. Несмотря на то, что позирует она без макияжа, а ее главная гордость - волосы - собраны в пучок, певица собрала множество восторженных комментариев от поклонников.

Фото: Instagram/ kamenskux

Напомним, Настя Каменских воспользовалась бабьим летом для жизнерадостной фотосессии.

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