Государственное бюро расследований начало расследование по факту возможной госизмены бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом пишут "Украинские Новости".

Дело было открыто 16 октября 2018 года следователями СБУ - после того как контрразведка обнаружила у его жены российское гражданство. Генеральная прокуратура забрала это дело у Службы безопасности Украины и передала его в ГБР.

"В соответствии с постановлением заместителя Генерального прокуратура для осуществления дальнейшего досудебного расследования материалы указанного Вами уголовного производства направлены в Государственное бюро расследований", - уточнили в пресс-службе ГБР.

В октябре текущего года Госбюро активизировало расследование дела против Семочко.

При этом ГБР объединило материалы производства о госизмене и материалы дела о возможной причастности Семочко, возглавлявшего Главное управление контрразведывательной защиты экономики СБУ, к приостановке процедуры госзакупок перитонеального диализа для тяжелобольных пациентов.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро открывало уголовное производство по фактам незаконного обогащения и другим эпизодам в связи с журналистским расследованием способа жизни бывшего первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Однако позже НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении бывшего замглавы СВР.

Также мы писали, что контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко. А осенью прошлого года СБУ начала проверку имущества Семочко.