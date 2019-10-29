В Харьковском апелляционном суде будут рассматривать жалобу на приговор 85-летнему ученому Мехти Логунову, осужденному на 12 лет за госизмену, 18 ноября. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее коллегия судей не смогла приступить к рассмотрению апелляции, поскольку прокуратура заявила председательствующей Елене Грошевой отвод, который был удовлетворен. Новым председательствующим коллегии судей стал Владимир Протасов.

Отметим, что изначально обвинение требовало для ученого 13-летнего срока, а защита настаивала на невиновности ученого и требовала оправдательного приговора.

Напомним, 31 июля 2018 года Орджоникидзевский районный суд Харькова признал Логунова виновным в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины) за то, что тот собирал для Российской Федерации информацию о государственном оборонном заказе, который выполнялся одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины.

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