Ликвидация лидера джихадистской группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, судя по всему, не осталась без без последствий. Госдепартамент США объявил о созыве внеплановой встречи министров иностранных дел стран-членов Глобальной коалиции по противостоянию ИГИЛ.

Как объявили в Госдепе, встреча состоится в следующем месяце в Вашингтоне, передает Укринформ.

"Государственный секретарь США Майкл Помпео планирует принять министров иностранных дел стран Глобальной коалиции по противостоянию ИГИЛ на внеочередной встрече 14 ноября в Вашингтоне", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Участники встречи рассмотрят "следующие шаги совместной кампании" для обеспечения окончательной ликвидации террористической группировки ИГИЛ. Министры обсудят, в том числе, стратегию деятельности после ликвидации лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, а также совместную борьбу с учетом последнего развития событий на севере Сирии.

Ранее "Страна" сообщала, что после ликвидации Абу Бакра новым лидером ИГИЛ стал Абдулла Кардаш, он же Хаджи Абдулла аль-Афари.