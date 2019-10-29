Четыре человека угодили в больницу после серьезного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в районе села Тадани Каменка-Бугского района Львовской области.

Об этом заявили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, как передает Интерфакс-Украина.

По данным департамента, авария произошла около 16:30 27 октября. "Водитель автомобиля ВАЗ съехал с дороги, где автомобиль и перевернулся. В результате ДТП 4 человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Каменка-Бугскую районную больницу", - уточнили чиновники.

По данному факту полиция проводит расследование.

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