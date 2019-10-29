Сотни сотрудников самой популярной соцсети в мире Facebook направили главе компании Марку Цукербергу письмо, в котором выразили несогласие с политикой руководства. В частности, сотрудники компании осуждают решение разрешить политикам размещать любые платные заявления - даже ложные.

Полностью письмо опубликовала газета The New York Times.

В нем, в частности говорится следующее:

"Мы гордимся тем, что работаем здесь. Facebook это свободная площадка для людей, выражающих свое мнение. Место, где мы можем обсуждать, делиться различными мнениями и выражать свои взгляды - вот что делает наше приложение и технологии значимыми для людей во всем мире.

Мы гордимся тем, что работаем на площадке, которая позволяет это выражение, и мы считаем, что необходимо развиваться по мере изменения общества. Как сказал Крис Кокс: "Мы знаем, что влияние социальных сетей не является нейтральным, и его история еще не написана".

Это наша компания.

Мы обращаемся к вам, руководителям этой компании, потому что мы беспокоимся о том, что существует угроза свести на нет большие успехи, достигнутые нашими группами разработчиков за последние два года. Мы работаем здесь, потому что нам небезразлично, потому что мы знаем, что даже наш самый маленький выбор влияет на сообщества в поразительном масштабе. Мы хотим показать нашу озабоченность, пока не стало слишком поздно.

Свобода слова и платные заявления - это не одно и то же.

Дезинформация затрагивает всех нас. Наша текущая политика по проверке политических постов, является угрозой тому, за что выступает FB. Мы решительно возражаем против этой политики в ее нынешнем виде. Она не защищает голоса, и позволяет политикам использовать нашу платформу, ориентируясь на людей, которые считают, что контент, публикуемый политическими деятелями, заслуживает доверия", - говорится в письме.

Отрывок из письма, фото: nytimes.com

Ранее "Страна" сообщала, что глава Facebook Цукерберг рассказал о глобальных планах России, Ирана и Китая по вмешательству в зарубежные выборы.

Так же мы рассказывали, что Цукерберг рассказал, почему нельзя разделить Facebook, WhatsApp и Instagram.